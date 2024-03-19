"Карпин бывает разным — строгим, веселым. Где надо, может "напихать", где-то — подбодрить или развеселить", - приводит слова Харина "РБ Спорт".
Евгений Харин вызван в состав сборной России на мартовские сборы. Национальная команда проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Защитник дебютировал за сборную России в октябрьском матче с Камеруном. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
Харин - о работе с Карпиным в сборной России: где надо, может "напихать", где-то - подбодрить или развеселить
Защитник "Ахмата" Евгений Харин рассказал о работе в сборной России с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ахмат"