"Игоря Дивеева ждать не стоит. Он приезжал, но уже уехал", - приводит слова Карпина "Чемпионат".
Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев вошел в окончательный список тренерского штаба сборной России для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе. Последнее время игрок восстанавливался после рецидива травмы лодыжки. Напомним, 24-летний футболист пропустил большую часть текущего сезона из-за подобного повреждения.
Дивеев покинул расположение сборной России, он пропустит матчи против Сербии и Парагвая
Наставник сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев покинул расположение национальной команды.
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