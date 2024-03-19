"Почему не вызвали Соболева? Соболев сыграл в Санкт-Петербурге, вы игру видели. На следующий матч не попал в состав. Учитывали и сборы, и те две игры. Важно еще и физическое состояние", - цитирует Карпина "СЭ".
Центральный нападающий московского "Спартака" Александр Соболев вышел в стартовом составе на первый матч своей команды в весенней части текущего сезона РПЛ против "Зенита" (0:0). Форвард провел на поле 72 минуты и не отличился результативными действиями. Следующую встречу футболист начал на скамейке запасных и вышел на поле на 65-й минуте матча против "Факела" (0:2).
Всего на счету Соболева 7+6 по системе гол плюс пас в 21 игре за "красно-белых" в нынешнем сезоне.
Карпин: почему не вызвали Соболева? Его игру с "Зенитом" вы видели
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард московского "Спартака" Александр Соболев не получил приглашения на мартовский сбор национальной команды.
Фото: "СЭ"