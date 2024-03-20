"В чемпионате у "Спартака" дела идут не очень, по-прежнему стабильности не хватает. Тяжело оценивать сейчас игру команды, вроде бы хорошо сыграли против "Зенита", а затем уступили "Факелу". Сейчас "Спартаку" нужно цепляться за Кубок России, постараться выиграть этот турнир. Шансы точно есть", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
"Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (3:2 - общ.) и сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале турнира. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от команды Сергея Семака на девять очков. В зимнее трансферное окно "красно-белые" приобрели Манфреда Угальде у "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат. После поражения от воронежского "Факела" (0:2) в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского клуба может быть отправлен в отставку.
Бушманов: "Спартаку" нужно цепляться за Кубок России, постараться выиграть этот турнир - шансы точно есть
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов считает, что "красно-белые" могут выиграть Кубок России в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"