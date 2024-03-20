По информации источника, московский "Спартак" рассматривает на замену нападающему Квинси Промесу игроков в возрасте от 21 до 24 лет и готов потратить около 10-15 млн евро. Поиски ведутся в Европе и Латинской Америке.
Квинси Промес не вернулся со "Спартаком" после зимних сборов из ОАЭ, так как попал в ДТП и сбежал с места аварии. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск и пытается экстрадировать игрока. В текущем сезоне Промес провел за российский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. В зимнее трансферное окно московский клуб приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" рассматривает на замену Квинси Промесу игроков до 15-ти миллионов евро и не старше 25-ти лет
Московский "Спартак" ищет игроков на замену Квинси Промесу.
Фото: ФК "Спартак"