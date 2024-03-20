"Мы посмотрели последние матчи сборной России — прекрасная команда, в том числе индивидуально. Есть прекрасные игроки. Например, Головин. Нас ждет хороший матч", - цитирует Тадича Sport24.
Сборная России сыграет с Сербией завтра, 21-го марта на стадионе московского "Динамо" в 20:00 по московскому времени. 25-го числа национальная команда России сыграет на этом же поле с Парагваем. В текущем сезоне Александр Головин провел за "Монако" 25 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. На счету полузащитника 47 матчей за сборную России и шесть голов.
Тадич: мы посмотрели последние матчи сборной России, Головин - прекрасный игрок
Нападающий сборной Сербии Душан Тадич выделил полузащитника Александра Головина среди остальных игроков сборной России.
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