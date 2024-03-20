"Возможно, Сербия — самая сильная сборная с момента отстранения. Но если бы приехала сборная из Латинской Америки, а не Европы, то было бы то же самое. Я бы не делил соперников по географическому признаку. Трудно судить об уровне сборной, не имея лакмусовой бумажки. Нынешние матчи никому три очка не дают", - цитирует Карпина Sport24.
Завтра, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией в 20:00 по московскому времени, а 25-го числа национальная команда России встретится с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в 2024 году сборная России должна провести больше матчей, чем было в прошлом году. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских встреч, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Ранее было объявлено о том, что сборная России в июне сыграет со сборной Белоруссии в Минске.
Карпин: возможно, Сербия - самая сильная сборная с момента отстранения
Главный тренер сборной России заявил, что Сербия, возможно, самый сильный соперник с момента отстранения национальной команды России.