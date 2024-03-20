"Жду хорошей игры от нашей сборной против Сербии. Хотел бы на поле увидеть игроков "Зенита"? Состав определяет главный тренер", - заявил Медведев.
Напомним, сборная России встретится со сборной Сербии 21-го марта в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Эта игра станет первой для российской сборной в 2024-м году и первой - против соперника из Европы с ноября 2021-го года (поражение от Хорватиии 0:1 в квалификации к ЧМ-2022).
На весенние матчи сборной России, которая, помимо Сербии, встретится со сборной Парагвая (25-го марта) были вызваны 30 человек. Нападающий Иван Сергеев является единственным футболистом из "Зенита" в текущем созыве. Кроме того, вызов на матчи получили голкиперы Юрий Лодыгин и Андрей Лунев, защитник Арсен Адамов и полузащитник Далер Кузяев (все - с опытом игры за "Зенит").
Источник: "РБ Спорт"
Медведев: хотел бы я видеть игроков "Зенита" в матче с Сербией? Состав определяет главный тренер
Председатель правления санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи сборных России и Сербии.
Фото: РИА Новости