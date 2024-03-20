"Аршавин для меня живая легенда! Он в одном ряду с Батистутой или Ван Бастеном. Очень ценю время, проведенное с ним. Это очень полезно. Всегда можешь узнать о каких-то мелочах, которые не знают обычные люди. Он - благо для "Зенита", - сказал Елич.
Андрей Аршавин завершил карьеру футболиста в январе 2019-го года. В своей профессиональной карьере воспитанник "Зенита", помимо "сине-бело-голубых", успел поиграть в лондонском "Арсенале", краснодарской "Кубани" и казахстанском "Кайрате". Высшим достижением в составе сборной России для Андрея Аршавина стала бронзовая медаль Евро-2008, завоеванная под руководством нидерландского тренера Гууса Хиддинка.
Сейчас Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского "Зенита".
Источник: "СЭ"
Директор академии "Црвены Звезды": Аршавин - живая легенда! Он - благо для "Зенита"
Экс-тренер академии "Краснодара" Никола Елич, работающий ныне в "Црвене Звезде", рассказал о своем отношении к экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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