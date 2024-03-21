Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о нынешнем положении дел в Российской Премьер-Лиге. По словам Митрофанова, телевизионные рейтинги чемпионата России неплохие, но есть желание увидеть большие цифры. Также Митрофанов сообщил, что сейчас задача РФС – мотивировать и тормошить клубы, для того, чтобы улучшить показатели посещаемости. Митрофанов сказал, что РПЛ и ФНЛ обладают необходимыми инструментами стимулирования клубов к подобной работе.
«Есть объективные факторы – такие, как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет. Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти», - приводит слова Митрофанова «Чемпионат».
Генсек РФС Митрофанов: нас не устраивает посещаемость РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о нынешнем положении дел в РПЛ.
Фото: РФС