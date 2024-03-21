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Нападающий "Урала" Ишков: мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе

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Нападающий "Урала" Илья Ишков признался, что в будущем хотел бы выступать в Европе.
Фото: ФК "Урал"
"Безусловно, мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе. Но для этого еще предстоит много работы. Для начала стоит стать стопроцентным игроком стартового состава "Урала", - цитирует Ишкова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Илья Ишков провел 23 матча за екатеринбургский "Урал" и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в 400 тысяч евро. Игрок принял участие в трех матчах за сборную России до 21 года и забил два гола. После 20-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков.

Урал Ишков
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