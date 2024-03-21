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Митрофанов: Промес? Это не является позором российского футбола

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Промес? Это не является позором российского футбола, потому что это не относится к российскому футболу. Но это репутационный удар. Правильно будет дожидаться официальных решений суда. Но это точно негативная история, мы этому не рады", - цитирует Митрофанова Sport24.

Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов объявила Промеса в международный розыск и хочет экстрадировать игрока. В текущем сезоне голландец провел за московский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Квинси.

Максим Митрофанов Спартак Квинси Промес
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