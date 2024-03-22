"То, что Сафонов вчера отыграл на ноль, о многом говорит. Предполагал, что Матвей проведет матч с Сербией, а на Парагвай выйдет Лунев. Результат с Сербией классный, никто такого не ожидал. Может, с Парагваем Лунев и Максименко проведут по тайму. Сафонов правильно сделал, что поехал в клуб. Это важно", - заявил Чанов.
Сборная России одержала крупную победу в игре со сборной Сербии. Матч завершился со счетом 4:0. Основной голкипер российской сборной Матвей Сафонов провел на поле все 90 минут, а после матча покинул расположение сборной. Как сообщила пресс-служба национальной команды, тренерским штабом было принято решение отпустить Сафонова в "Краснодар", потому что в матче с Парагваем планируется дать шанс другому вратарю.
Игра сборной России против сборной Парагвая запланирована на 25-е марта. Матч пройдет на "ВТБ Арене" в Москве - там же, где проводился последний матч против Сербии. Перед игрой с Парагваем в расположении сборной России остались три вратаря: Александр Максименко из "Спартака", Андрей Лунев из "Карабаха" и Юрий Лодыгин из "Панатинаикоса".
Источник: "РБ Спорт"
Чанов - об отъезде Сафонова из сборной: может, с Парагваем Лунев и Максименко проведут по тайму
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов покинул расположение сборной России после матча с Сербией и вернулся в клуб.
Фото: официальный сайт "Зенита"