"Постановлением Савёловского районного суда Москвы Десятский Максим Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст 20.31 КоАП РФ. Суд назначил Десятскому наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток", - цитирует представителя суда "ТАСС".
Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо". Забитыми мячами отличились: Антон Миранчук (пенальти), Алексей Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. Во время матча один из болельщиков выбежал на футбольное поле с футболкой, на которой был изображен известный стример Меллстрой (Андрей Бурим). Блогер выплачивает зрителям деньги за выполнение различных заданий - от восхода на Эверест до татуировки с его именем. Ранее Меллстрой обещал выплатить 30 миллионов рублей тому, что выбежит на поле в финале Лиги чемпионов.
Суд Москвы арестовал фаната, выбежавшего на поле в матче Россия - Сербия, на 13 суток
Болельщик, выбежавший на поле во время матча Россия - Сербия, арестован на 13 суток.
Фото: "Чемпионат"