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Косово2 тайм
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1 - 1 1 1
Чехия1 тайм
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Венгрия
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ЧилиНе начат
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КолумбияНе начат

Игрок сборной Сербии Саша Зделар заявил, что Иван Обляков является лучшим игроком в составе сборной России

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Полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Саша Зделар назвал лучшего игрока российской сборной.
Фото: "Чемпионат"
"Честно, абсолютно каждого можно считать лучшим, но я особенно выделю Ваню Облякова. Ну еще и всех тех, кто играет за ЦСКА, ха-ха!", - цитирует Зделара Sport24.

Вчера, 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в товарищеском матче со счетом 4:0. Иван Обляков начал игру с первых минут и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 24 матча и записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативных передачи. После 20-ти сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка.

ЦСКА Саша Зделар Иван Обляков Сборная России Сборная Сербии
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