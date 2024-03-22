"Хотелось бы снова увидеть Черчесова на тренерской скамье. Станислав Саламович уже не раз доказал, что может работать не только в России. И за границей он тоже прекрасно справлялся со своими обязанностями. Если он сейчас пришел бы в "Спартак", то кардинально поменял бы игру", - цитирует Кудряшова Metaratings.
После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" одержали победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале турнира. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ, в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль в ближайшее время может быть отправлен в отставку, а на его место рассматриваются трое иностранных специалистов и бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.
Кудряшов: если бы Черчесов сейчас пришел в "Спартак", то кардинально поменял бы игру
Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов заявил, что хотел бы видеть Станислава Черчесова главным тренером московского "Спартака".
Фото: РФС