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Кудряшов: если бы Черчесов сейчас пришел в "Спартак", то кардинально поменял бы игру

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Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов заявил, что хотел бы видеть Станислава Черчесова главным тренером московского "Спартака".
Фото: РФС
"Хотелось бы снова увидеть Черчесова на тренерской скамье. Станислав Саламович уже не раз доказал, что может работать не только в России. И за границей он тоже прекрасно справлялся со своими обязанностями. Если он сейчас пришел бы в "Спартак", то кардинально поменял бы игру", - цитирует Кудряшова Metaratings.

После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" одержали победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России и сыграют с командой Сергея Семака в полуфинале турнира. После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ, в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль в ближайшее время может быть отправлен в отставку, а на его место рассматриваются трое иностранных специалистов и бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

Спартак Кудряшов Станислав Черчесов
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