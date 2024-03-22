"В "Зените" три россиянина в составе? Так иногда бывает. Совпадение ряда факторов: травмы, кадровые решения в конкретный момент времени.На данный момент лично я не вижу каких-либо проблем. Но не только мы принимаем решение. Исходим из того, что должно быть обсуждение с министерством, с клубами", - заявил Дюков.
Напомним, с прошлого сезона в РПЛ действует обновленный лимит на легионеров, согласно которому разрешено иметь в заявке на сезон 13 иностранных футболистов (8 - одновременно на поле и 5 - в запасе).
На текущий момент в заявке санкт-петербургского "Зенита", который является чемпионом страны пяти последних лет, находятся 8 бразильцев: защитники Нино, Родригао и Дуглас Сантос, полузащитники Вендел и Клаудиньо, а также форварды Артур, Педро и Гонсало Мантуан.
Кроме того, цвета "Зенита" защищают серб Страхиня Эракович, игрок сборной Казахстана Нуралы Алип, француз Уилсон Изидор и два колумбийца - Вильмар Барриос и Матео Кассьерра, а защитник Марио Фернандес не является легионером из-за наличия у него российского гражданства.
В Топ-10 по количеству проведенных на поле минут в составе "Зенита" в текущем сезоне всего три россиянина. В их числе форвард сборной России Иван Сергеев (1393 минуты), вратарь Михаил Кержаков (1350) и защитник Вячеслав Караваев (1285).
Источник: "РБ Спорт"
Дюков - о количестве легионеров в "Зените": так иногда бывает, совпадение ряда факторов
Президент РФС Александр Дюков высказался о большом количестве иностранных футболистов в "Зените".
Фото: РИА Новости