"Считаю, что матч России и Парагвая нужно отменить", - цитирует агента "РБ Спорт"
Сегодня неизвестные открыли стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. СМИ сообщали о нескольких десятках жертв, среди которых убитые и раненые. В связи с происшествием в столице были отменены все спортивные и культурные мероприятия, запланированные на выходные.
Матч против сборной Парагвая сборная России планирует провести в понедельник, 25-го марта, в Москве. Ранее экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская также призвала отменить матч.
Агент форварда "Брайтона" и сборной Парагвая Энсисо: матч с Россией нужно отменить
Педро Алдаве, агент форварда английского "Брайтона" парагвайца Хулио Энсисо, высказался о необходимости отмены матча между сборными России и Парагвая.
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