"Хорошая игра получилась. К сожалению, не смогли забить и пропустили не самый обязательный мяч. И у нас хорошие моменты были. Закономерен ли результат? Сложно сказать. Выигрывает та команда, которая забивает. В любом случае, счет на табло. И говорить о том, сколько было у кого моментов и насколько итог закономерен, неправильно", - цитирует Семака "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" уступил сербской "Црвене Звезде" в гостевом товарищеском матче со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Никола Кнежевич. Перед матчем на стадионе почтили память жертвам теракта в "Крокус Сити Холл". После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко, московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от "Зенита" в два очка. "Сине-бело-голубые" сыграют с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Семак - об игре с "Црвеной Звездой": закономерен ли результат? Сложно сказать
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение "Црвене Звезде" со счетом 0:1 в товарищеском матче.
Фото: ФК "Зенит"