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Экс-игрок "Сочи" Миладинович: уровень футбола в России упал, когда уехали легионеры

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Экс-футболист "Сочи" Иван Миладинович высказался об уровне сопротивления в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Сочи"
"Уровень футбола в России упал, когда уехали легионеры. В первое время сопротивление было выше, в России выступало много качественных футболистов. Вспомните, как "Локомотив" играл в Лиге чемпионов с "Баварией", "Атлетико". У "Краснодара" была сумасшедшая команда. В "Спартаке" – Фернандо, Луис Адриано. Но сейчас, кажется, уровень потихоньку начинает подниматься", - сказал Миладинович.

Сербский защитник Иван Миладинович выступал в России в составе "Сочи", куда перешел из клуба "Раднички" летом 2018-го года. Сезон 2021/22 футболист провел на правах аренды в составе "Пари НН", а 31-го января текущего года на правах свободного агента перебрался в "Тобол" из чемпионата Казахстана.

В составе своей новой команды 29-летний защитник принял участие в 2-х матчах, в том числе помог "Тоболу" завоевать Суперкубок Казахстана в матче против "Ордабасы" (1:1 в основное время и победа по пенальти). Единственный гол за 120 минут в составе "Тобола" забил как раз Миладинович.

Источник: "РБ Спорт"

Иван Миладинович Сочи Нижний Новгород Тобол
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