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Агент Арбузова: любой амбициозный человек хочет играть в основе. Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу

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Агент полузащитника "Балтики" Ярослава Арбузова Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие у своего клиента игровой практики.
Фото: ПФК ЦСКА
- Арбузов сейчас доказывает, тренируется и работает. Любой амбициозный человек хочет играть в основе. В товарищеских матчах он играл за второй состав "Балтики". Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждем.

Напомним, атакующий полузащитник Ярослав Арбузов начинал текущий сезон в московском ЦСКА. В зимнее трансферное окно воспитанник академии "армейцев" перешел в "Балтику" за 200 тысяч евро. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2028 года. Отметим, что 20-летний хавбек еще не дебютировал за команду Сергея Игнашевича в официальных матчах.

Источник: "Чемпионат"

Арбузов Балтика ЦСКА
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