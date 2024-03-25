- Арбузов сейчас доказывает, тренируется и работает. Любой амбициозный человек хочет играть в основе. В товарищеских матчах он играл за второй состав "Балтики". Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу. В любой команде есть конкуренция, ждем.
Напомним, атакующий полузащитник Ярослав Арбузов начинал текущий сезон в московском ЦСКА. В зимнее трансферное окно воспитанник академии "армейцев" перешел в "Балтику" за 200 тысяч евро. Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2028 года. Отметим, что 20-летний хавбек еще не дебютировал за команду Сергея Игнашевича в официальных матчах.
Источник: "Чемпионат"
Агент Арбузова: любой амбициозный человек хочет играть в основе. Как и что будет, это уже вопросы к Игнашевичу
Агент полузащитника "Балтики" Ярослава Арбузова Алексей Сафонов прокомментировал отсутствие у своего клиента игровой практики.
Фото: ПФК ЦСКА