- Если руководство Краснодарского края решило, что мероприятия сейчас нужно проводить без зрителей - их мнение надо уважать. Ведь на них ответственность за безопасность своего региона. Но проводить матч "Сочи" - ЦСКА без зрителей нельзя - это полумеры. Если нельзя играть со зрителями - переносите матч вообще. В хоккее игры плей-офф отложили - и ничего страшного. Потому что футбол - для болельщиков, а не для турнирной таблицы, - передаёт слова Созина "Чемпионат".
Ранее появилась неофициальная информация, что Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края в связи с трагедией в подмосковном "Крокус Сити Холле" вынесло запрет на проведение в регионе спортивных мероприятий с допуском на них зрителей на период до воскресенья 31 марта включительно. В субботу 30 марта на сочинском стадионе "Фишт" должен пройти матч 22 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - ЦСКА, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.
Матч "Сочи" - ЦСКА может пройти без зрителей
Созин - об игре между "Сочи" и ЦСКА: если нельзя играть со зрителями - переносите матч вообще
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался по поводу возможного проведение матча 22 тура РПЛ "Сочи" - ЦСКА без допуска болельщиков на стадион.
Фото: ФК "Локомотив"