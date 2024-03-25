"Я уверен, что с Ивичем "Краснодар" бы сто процентов боролся за чемпионство. Его увольнение вызывает вопросы, видимо, не сработались с Галицким. Но так или иначе команда там хорошая, есть игроки высокого уровня. Я желаю им стать чемпионами в этом сезоне, шансы есть", - заявил Уваров.
На зимний перерыв в чемпионате России "Краснодар" под руководством Владимира Ивича уходил на первом месте в турнирной таблице. Ничья с "Рубином" (1:1) и поражение от "Ростова" (1:2) в первых двух турах весенней части сезона не позволили "Краснодару" сохранить за собой верхнюю строчку. В финальной трети чемпионата России руководить командой будет российский специалист Мурад Мусаев, который подписал контракт до конца сезона и сменил уволенного с должности главного тренера Владимира Ивича.
Санкт-петербургский "Зенит", набрав 4 очка в матчах со "Спартаком" и "Уралом" в 19-м и 20-м турах РПЛ, опередил "быков" в турнирной таблице. За 10 туров до конца чемпионата действующие чемпионы страны опережают "Краснодар" на 1 очко.
Источник: "РБ Спорт"
Уваров: уверен, что с Ивичем "Краснодар" боролся бы за чемпионство
Экс-вратарь московского "Динамо" Александр Уваров высказался о шансах "Краснодара" на чемпионство после увольнения сербского специалиста Владимира Ивича.
Фото: официальный сайт "Краснодара"