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Булыкин: идеальный главный тренер для "Спартака" - Моуринью

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, кто мог бы усилить "Спартак" в роли тренера.
Фото: Getty Images
"Спартаку" надо было давно менять тренера. Нужно посмотреть, как команда будет выглядеть после паузы на сборные. Абаскалю надо дать 2-3 игры на исправление ситуации. Если не будет результата, тогда нужно приглашать другого тренера, который подготовит "Спартак" к новому сезону. Идеальный тренер для "Спартака" - Моуринью", - заявил Булыкин.

Московский "Спартак" под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 31 очко в 20-ти матчах. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" рассматривает вариант с увольнением Абаскаля по ходу сезона, не дожидаясь окончания чемпионата.

Португальский тренер Жозе Моуринью начинал текущий сезон во главе итальянской "Ромы", а покинул команду 16-го января 2024-го года. На вопрос издания Metro об имеющихся предложениях 61-летний специалист заявил, что их ноль, но он хочет вернуться к работе летом. В интервью Goal.com Моуринью сказал, что готов работать где угодно.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин Спартак Гильермо Абаскаль Жозе Моуринью
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