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Сорокин: пока единственные возможные европейские соперники для сборной России - Сербия и Белоруссия

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Советник президента РФС и член Совета ФИФА Алексей Сорокин ответил на вопрос о возможных соперниках из Европы для сборной России.
- Являются ли Сербия и Белоруссия единственными возможными европейскими соперниками для России на данный момент? Насколько мне известно, пока всё. Но все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное - их уровень, - передаёт слова Сорокина "РБ Спорт".

С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах по политическим причинам решениями УЕФА и ФИФА и может проводить только товарищеские матчи. 21 марта состоялась первая товарищеская встреча сборной России за этот период с соперником из Европы - сборной Сербии, подопечные Валерия Карпина одержали победу со счётом 4:0.

Самым сильным соперником нашей национальной команды за последние два года согласно текущему рейтингу ФИФА стала сборная Ирана, занимающая 20 место (1:1 на выезде в марте 2023 года).

Сборная России Сборная Сербии Сборная Беларуси
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