"Критично терять игроков, которые играют в основном составе. А когда люди уходят со скамейки запасных, говорить о критичности потери не приходится. Безусловно, Гилерме — легенда "Локомотива", но всегда наступает момент, когда нужно уходить. Вполне вероятно, что наступило время перемен для Гилерме", - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Гилерме провел за московский "Локомотив" пять матчей, в которых пропустил пять мячей и дважды сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 38-летнего голкипера в 300 тысяч евро. На счету Маринато 19 матчей за национальную сборную России. После 20-ти сыгранных туров "железнодорожники" занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. Команда Михаила Галактионова сыграет с екатеринбургским "Уралом" в плей-офф Пути регионов Кубка России, ранее московский клуб уступил "Балтике" в четвертьфинале Пути РПЛ (1:1, 6:7 - пен.)
Нигматуллин: Гилерме - легенда "Локомотива", но всегда наступает момент, когда нужно уходить
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме может завершить карьеру по окончании этого сезона.
Фото: ФК "Локомотив"