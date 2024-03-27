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Спортдиректор "Ростова": никто из наших легионеров не выражал желания покинуть Россию

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил, что иностранные игроки команды не собираются уезжать из России, несмотря на последние события.
Фото: ФК "Ростов"
"Никто из легионеров "Ростова" не выражал желания покинуть Россию из-за теракта в Подмосковье", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".

В пятницу, вечером 22 марта, террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле". По последним данным следственного комитета страны погибли 139 человек.

29 марта "Ростов" сыграет в гостях против столичного "Динамо" в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Как ранее сообщила пресс-служба команды, все вырученные средства от продажи билетов ростовский клуб направит на помощь пострадавшим в трагедии в Москве.

Рыскин Ростов
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