"Никто из легионеров "Ростова" не выражал желания покинуть Россию из-за теракта в Подмосковье", - цитирует Рыскина "Матч ТВ".
В пятницу, вечером 22 марта, террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле". По последним данным следственного комитета страны погибли 139 человек.
29 марта "Ростов" сыграет в гостях против столичного "Динамо" в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Как ранее сообщила пресс-служба команды, все вырученные средства от продажи билетов ростовский клуб направит на помощь пострадавшим в трагедии в Москве.
Спортдиректор "Ростова": никто из наших легионеров не выражал желания покинуть Россию
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил, что иностранные игроки команды не собираются уезжать из России, несмотря на последние события.
Фото: ФК "Ростов"