"Квинси ведет себя странно. Он не последний, кто так рушит жизнь. Было много игроков, которые показывали чудеса на поле, а за его пределами творили немыслимые вещи. Самое легкое, что можно сейчас сделать — испортить Промесу жизнь. Думаю, "Спартак" делает верно, что старается ему помочь. Ему это необходимо, потому что любой человек этого заслуживает, каждый может исправиться", - цитирует Божовича "Матч ТВ".
Напомним, что нападающий "Спартака" Квинси Промес не вернулся с командой в Москву после зимних сборов так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков, прокуратура Нидерландов объявила Квинси в международный розыск и требует экстрадиции игрока. В текущем сезоне Промес провел за московский клуб 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков.
Божович: думаю, "Спартак" делает верно, что старается помочь Промесу - каждый может исправиться
Известный тренер Миодраг Божович высказался о деле нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"