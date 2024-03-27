"Я заметил, что в Европе у молодых футболистов больше свободы. В каком плане? Когда в Европе молодой игрок на тренировке делает что-то не так, более опытные одноклубники относятся к этому с пониманием. Никто не повышает голос, не кричит, а в России, если ты ошибся, "старики", скорее всего, сразу напихают тебе", - цитирует Митая Sport24.
В текущем сезоне Митай провел за московский "Локомотив" 19 матчей. Ранее центральный защитник выступал за греческий "АЕК". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 20-летнего албанца в 1,5 миллионов евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Митай интересен итальянскому "Ювентусу" и может присоединиться к европейскому клубу уже этим летом. После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Митай: когда в Европе делаешь что-то не так, то к этому относятся с пониманием, а в России тебе сразу напихают
Защитник "Зенита" Марио Митай заявил, что в России менее снисходительно относятся к ошибкам на поле.
Фото: ФК "Локомотив"