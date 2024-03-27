"Кокорин был талантливее. Но ведь на голом таланте далеко не уедешь. Так что зачем их сопоставлять? Бессмысленно! Тюкавин сам себя сделал, сам всего добивается", - цитирует Панченко "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" 26 матчей, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 12 миллионов евро. Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине" и выступает за кипрский "Арис" на правах аренде. В этом сезоне форвард отметился 8-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами в 25-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего нападающего в 900 тысяч евро.
Виктор Панченко: Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь
Бывший спортивный директор "Динамо" Виктор Панченко высказался о Константине Тюкавине и Александре Кокорине.
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