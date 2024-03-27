"ЦСКА будет тяжело, это точно. Посмотрите, какую работу "Сочи" проделал в зимнее межсезонье! Если парни сыграются и у Морено дела пойдут, то "Сочи" сохранит прописку в РПЛ. Они точно постараются отобрать очки у ЦСКА. Им терять нечего, нужно идти вперед и побеждать. Я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы", - цитирует Масалитина "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. "Сочи" располагается на последней строчке с 13-ю очками. Очная встреча команд состоится 30-го марта в 16:30 на стадионе "Фишт" в Сочи. Команда Владимира Федотова сыграет с калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, подопечные Роберта Морено вылетели из турнира, уступив хабаровскому СКА в нижней сетке в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:4 - пен.)
Масалитин: я ожидаю, что у ЦСКА будут проблемы в матче с "Сочи"
Экс-игрок "армейцев" Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 22-го тура между ЦСКА и "Сочи".
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