"Я думаю, что это положительный знак для сборной России. Поддерживаю решение РФС продлить контракт с Валерием Георгиевичем. Оценю его работу в сборной продуктивно", - цитирует Глушакова Metaratings.
Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году, также он является главным тренером "Ростова". Контракт Валерия Георгиевича со сборной России истекает в конце июля текущего года. 21-го марта национальная команда России одержала победу над Сербией в товарищеском матче, который прошел в Москве со счетом 4:0. В 2023 году сборная России одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских матчах.
Глушаков: поддерживаю решение РФС продлить контракт с Карпиным
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался об истекающем контракте тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: РФС