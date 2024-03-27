Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился воспоминаниями относительно отношения тренера Валерия Газзаева к российским и бразильским футболистам. По словам Гусева, бывший нападающий «красно-синих» Вагнер Лав мог опоздать на тренировку, но к нему не применялось никаких санкций, так как он показывал результат на поле. Тем не менее, Гусев отметил, что если у бразильцев были более серьезные нарушения, то их штрафовали.
«К некоторым российским игрокам Газзаев был более жесток, чем к бразильцам. Если ты чуть сдавал, не решал задач на поле — тебя меняли. Наверное, любой тренер больше доверяет людям, дающим результат», - передает слова Гусева Sport24.
Экс-игрок ЦСКА Гусев: к некоторым российским игрокам Газзаев был более жесток, чем к бразильцам
Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев вспомнил про свои выступления в составе «армейцев» под руководством Валерия Газзаева.
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