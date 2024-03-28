"Давно не видел в игре Черышева, поэтому не могу сказать, готов ли он играть в РПЛ. У него на протяжении всей карьеры было много травм. Сейчас еще и возраст сказывается. У него есть определенный класс. Черышев много лет играл в Испании, но вряд ли он сейчас поможет "Спартаку", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Сегодня спортивный директор итальянской "Венеции" сообщил, что Денис Черышев с 1-го июля станет свободным агентом. Ранее полузащитник был интересен нескольким клубам РПЛ. После 20-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Команда Гильермо Абаскаля сыграет с подопечными Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Бушманов: Черышев много лет играл в Испании, но вряд ли он сейчас поможет "Спартаку"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов считает, что полузащитник "Венеции" Денис Черышев не поможет "красно-белым".
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