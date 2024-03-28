"Карпин неплохо справляется с обязанностями главного тренера сборной. Если все стороны не против, то контракт надо проделывать. Сейчас команда строится на перспективу, Карпин уже наметил какой-то вектор развития — в команду приглашаются молодые игроки. В целом при нем футболисты сборной играют раскрепощенно", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Под его руководством национальная команда в прошлом году провела восемь товарищеских матчей и одержала три победа, а также четыре раза сыграла вничью. 21-го марта сборная России одержала победу над Сербией в Москве со счетом 4:0. Ранее было объявлено о том, что национальная команда России сыграет со сборной Беларуси 8-го июня в Минске. Также Валерий Георгиевич работает в "Ростове", который после 20-ти сыгранных туров занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков.
Колосков: в целом при Карпине футболисты сборной играют раскрепощенно
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что РФС должно продлить контракт с Валерием Карпиным.
Фото: сборная России по футболу