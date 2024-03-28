Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о своем желании попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Макаров сообщил, что если у него появится возможность попасть в европейский клуб, то он будет цепляться зубами. Касательно ближайшего будущего Макаров сказал, что сейчас у него есть другие варианты продолжения карьеры, но он ждет дальнейших предложений, так как его трудовое соглашение действует еще два года.
«До сих пор хочу поиграть в Европе. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили. Предпочтений по странам нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать», - передает слова Макарова «Чемпионат».
Игрок "Динамо" Макаров: хочу поиграть в Европе. При возможности попрошу, чтобы меня отпустили
Игрок «Динамо» Денис Макаров поделился своим желанием выступать в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Динамо"