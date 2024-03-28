Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался касательно нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы. По словам Сенникова, в первом круге нынешнего розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба больше выступал в качестве разыгрывающего футболиста потому забил не так много голов. По словам Сенникова, в оставшихся играх чемпионата Дзюба может улучшить свои голевые показатели благодаря партнерам, если станет завершителем атак.
«Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий номер один в «Локомотиве». Других вариантов нет», - передает слова Сенникова «РБ Спорт».
Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Локомотива» 23 матча во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голевыми ударами и четырьмя результативными передачами.
Сенников: Дзюба – нападающий номер один в "Локомотиве". Других вариантов нет
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о нападающем «железнодорожников» Артеме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"