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Сенников: Дзюба – нападающий номер один в "Локомотиве". Других вариантов нет

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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о нападающем «железнодорожников» Артеме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался касательно нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы. По словам Сенникова, в первом круге нынешнего розыгрыше Российской Премьер-Лиги Дзюба больше выступал в качестве разыгрывающего футболиста потому забил не так много голов. По словам Сенникова, в оставшихся играх чемпионата Дзюба может улучшить свои голевые показатели благодаря партнерам, если станет завершителем атак.

«Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий номер один в «Локомотиве». Других вариантов нет», - передает слова Сенникова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба провел в составе «Локомотива» 23 матча во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голевыми ударами и четырьмя результативными передачами.

Дмитрий Сенников Локомотив Артем Дзюба
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