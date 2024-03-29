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Камоцци: очень жаль, что сборная России пропустит чемпионат Европы в Германии

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Итальянский функционер Франко Камоцци высказался относительно неучастия сборной России на грядущем чемпионате Европы.
Фото: "РИА Новости"
Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своими рассуждениями относительно того, что сборная России не сможет выступить на грядущем чемпионате Европы, который пройдет в Германии. Напомним, что из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА национальная команда России пропустила чемпионат мира 2022 года, а также не участвовала в отборочном цикле к чемпионату Европы 2024 года.

«Очень жаль, что сборная России пропустит чемпионат Европы в Германии. Сейчас у Карпина хорошая команда, есть сильные игроки. Не хорошо, когда политика вмешивается в спорт», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Франко Камоцци Сборная России Валерий Карпин
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