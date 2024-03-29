В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч «Динамо» – «Ростов», которое пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Старт противостояния назначен на сегодня, 29 марта, в 19:30 по московскому времени. Клубы определились со стартовыми составами.
Отметим, что на данный момент после 20 туров «Динамо» располагается на третье месте в турнирной таблице и имеет в активе 38 очков. В свою очередь «Ростов» занимает десятую строчку в 27 баллами.
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ "Динамо" – "Ростов"
Фото: РПЛ