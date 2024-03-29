"Конечно, счет 3:0 в первом тайме был неожиданным. Думаю, должно было быть и больше, еще 2-3 голевых момента было как минимум. Результативность Мохеби? Прошло время. Надо было адаптироваться к стране, языку, команде, познакомиться с ребятами, это нормальное явление. У кого-то уходит год, полгода, три месяца, ничего сверхъестественного", - заявил Карпин.
"Ростов" одержал разгромную победу в матче 22-го тура с "Динамо" (4:1). Уже к перерыву подопечные Валерия Карпина вели со счетом 3:0. Иранский форвард Мохаммед Мохеби записал на свой счет дубль. В матче 20-го тура с "Краснодаром" (2:1) Мохеби также забил два мяча. Иранец перебрался в "Ростов" перед началом текущего сезона из португальского клуба "Санта-Клара".
Напомним, во время мартовской международной паузы сборная России, которую также тренирует Валерий Карпин, также забила четыре мяча в ворота соперника. Матч между сборными России и Сербии на "ВТБ-Арене" завершился со счетом 4:0.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин - о счете 3:0 к перерыву с "Динамо": неожиданно, должны были забить больше. Еще 2-3 момента было как минимум
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своего клуба над "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Ростова"