Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Семшов поделился своими рассуждениями относительно грядущего противостояния между «сине-бело-голубыми» и «Крыльями Советов» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, что матч состоится сегодня, 30 марта, на стадионе «Самара Арена», старт встречи назначен на 14:00 по московскому времени.
«Легкой игры для «Зенита» точно не будет. «Зенит» сейчас знает, для чего он выходит на футбольное поле. Команда забралась на первую строчку в турнирной таблице и захочет это сохранить. Для этого надо выигрывать», - сказал Семшов в эфире передачи «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
Семшов – о грядущем матче "Зенита" и "Крыльев Советов": легкой игры для питерцев точно не будет
Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о грядущем матче «сине-бело-голубых» и «Крыльев Советов» в рамках РПЛ.
Фото: "Чемпионат"