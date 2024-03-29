Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим комментарием относительно главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.
«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин — топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
Напомним, что вчера, 29 марта, «Ростов» под руководством Валерия Карпина смог на выезде переиграть московское «Динамо» со счетом 4:1. На данный момент «желто-синие» располагаются на седьмой строчке в Российской Премьер-Лиге и имеют в активе 30 очков.
Смородская: Карпин – топ-тренер по меркам РПЛ, светлая голова
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно наставника «Ростова» Валерия Карпина.
Фото: РФС