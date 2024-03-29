Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ЗенитНе начат
Сочи
16:30
ЦСКАНе начат
Балтика
17:30
Нижний НовгородНе начат
Спартак
19:00
УралНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
14:00
СоколНе начат
Торпедо
16:00
КАМАЗНе начат
Шинник
16:00
ЛенинградецНе начат
Арсенал Тула
16:00
ТюменьНе начат
Родина
19:30
ВолгарьНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
15:30
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
18:00
ФулхэмНе начат
Челси
18:00
БёрнлиНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
Астон Вилла
20:30
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
СевильяНе начат
Альмерия
18:15
ОсасунаНе начат
Валенсия
20:30
МальоркаНе начат
Барселона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
14:30
АталантаНе начат
Дженоа
17:00
ФрозинонеНе начат
Торино
17:00
МонцаНе начат
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
МайнцНе начат
Байер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ФрайбургНе начат
Вердер
17:30
ВольфсбургНе начат
Бавария
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Метц
19:00
МонакоНе начат
Лион
23:00
РеймсНе начат

Смородская: Карпин – топ-тренер по меркам РПЛ, светлая голова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась относительно наставника «Ростова» Валерия Карпина.
Фото: РФС
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась своим комментарием относительно главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Ростов» умеет выигрывать матчи за счет тренерской мысли. Далеко не все команды РПЛ могут этим похвастаться. Карпин — топ-тренер по меркам нашего чемпионата, светлая голова», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, что вчера, 29 марта, «Ростов» под руководством Валерия Карпина смог на выезде переиграть московское «Динамо» со счетом 4:1. На данный момент «желто-синие» располагаются на седьмой строчке в Российской Премьер-Лиге и имеют в активе 30 очков.

Валерий Карпин Ольга Смородская Сборная России Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится