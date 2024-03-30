– Я посмотрел момент, считаю, что пенальти не было. Утверждают, что нарушение было на линии, я говорю, что нет.
30 марта в Москве местный футбольный клуб “Спартак” сыграл с екатеринбургским “Уралом”. Встреча, которая была проведена в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, завершились ничейным результатом – 0:0. На 72-й минуте Денис Кулаков сфолил на Антоне Зиньковском у ворот уральцев. На повторе показалось, что защитник гостей нарушил правила на линии штрафной. Но рефери встречи Владимир Москалев не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба.
Источник: ТАСС
Игрок “Урала” Кулаков – о нарушении на Зиньковском: считаю, что пенальти не было
Защитник “Урала” Денис Кулаков прокомментировал свой фол на вингере “Спартака” Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"