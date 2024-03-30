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Игрок “Урала” Кулаков – о нарушении на Зиньковском: считаю, что пенальти не было

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Защитник “Урала” Денис Кулаков прокомментировал свой фол на вингере “Спартака” Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"
– Я посмотрел момент, считаю, что пенальти не было. Утверждают, что нарушение было на линии, я говорю, что нет.

30 марта в Москве местный футбольный клуб “Спартак” сыграл с екатеринбургским “Уралом”. Встреча, которая была проведена в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги, завершились ничейным результатом – 0:0. На 72-й минуте Денис Кулаков сфолил на Антоне Зиньковском у ворот уральцев. На повторе показалось, что защитник гостей нарушил правила на линии штрафной. Но рефери встречи Владимир Москалев не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба.

Источник: ТАСС

Урал Денис Кулаков Антон Зиньковский Спартак
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