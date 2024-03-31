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Дркушич: "Сочи" мог забить ЦСКА третий и четвертый гол. Разочарованы, что не смогли победить

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич разочарован тем, что не удалось выиграть у ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Сочи"
- В конечном итоге, ничья - хороший результат. Мы проигрывали 0:2, но смогли забить два быстрых гола. У нас было достаточно моментов, чтобы забить третий и четвертый гол. Так что мы довольствуемся ничьей и разочарованы, что не смогли победить.

Вчера, 30 марта, "Сочи" принимал на своем поле московский ЦСКА в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги. Гости вели по ходу матча со счетом 2:0, однако игра завершилась вничью (2:2). В составе сочинской команды забитыми мячами отметились нападающий Сауль Гуарирапа и вингер Мартин Крамарич. Отметим, что "барсы" нанесли 8 ударов в створ ворот "армейцев", "красно-синие" забили два гола с двух ударов в створ.

Источник: "Матч ТВ"

Дркушич Сочи ЦСКА
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