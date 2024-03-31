"О чемпионстве "Динамо" речи быть не может. С такой игрой команда в призёры не попадет. Игру часто просто некем усиливать... Вывод один – надо грамотно тренироваться. В волевом плане команда тоже не выдающаяся. Нет стержня", - цитирует Колоскова "Евро-Футбол.Ру".
В пятницу, 29 марта, в матче 22-го тура российской Премьер-лиги московское "Динамо" принимало на своем поле "Ростов". Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1. Несмотря на это поражение команда Марцела Лички по-прежнему занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе "бело-голубых" 38 очков. От лидирующего "Зенита" столичный коллектив отстает на три балла.
Колосков: о чемпионстве "Динамо" речи быть не может. Нет стержня
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что московское "Динамо" пока не может претендовать на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"