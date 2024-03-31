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Мусаев: "Краснодар" в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о состоянии команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал. Я хотел бы некоторые вещи изменить. Хотелось бы играть выше в обороне. Ничья и хорошая самоотдача — те плюсы, от которых хотелось бы оттолкнуться в будущем", - цитирует Мусаева "Чемпионат".

Сегодня, 31-го марта "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 22-го тура РПЛ (1:1). После 21-го сыгранного тура "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 40 очков. Команда Михаила Галактионова располагается на пятом месте с 33-мя очками. Напомним, что Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера южан, а на его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год.

Мурад Мусаев Краснодар Локомотив Владимир Ивич
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