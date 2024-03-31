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Агент Джикии: рассматриваем в том числе европейские чемпионаты

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Футбольный агент защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинёв поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com
"Рассматриваем, в том числе европейские чемпионаты. Рассматриваем все предложения, открыты к диалогу. Турецкий чемпионат и другие", - цитирует агента "Чемпионат".

30-летний центральный защитник Георгий Джикия выступает за московский "Спартак" с начала 2017 года. Контракт футболиста со столичным клубом истекает в конце текущего сезона. В этом сезоне игрок потерял место в основном составе "красно-белых", оставаясь в запасе в большинстве матчей команды. Джикия провел на поле 727 минут в 7 матчах "красно-белых" в РПЛ и в 3 играх Кубка России, за которые не сумел отличиться голевыми действиями.

Георгий Джикия Спартак Российские трансферы
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