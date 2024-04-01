Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кубань
17:00
Динамо МхНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
1 - 0 1 0
Салернитана1 тайм
Кальяри
16:00
ВеронаНе начат
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
Лечче
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
ЭмполиНе начат

Лепехин: все ждут, когда гегемония "Зенита" закончится. Но остальные команды не прибавляют

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепёхин высказался о гегемонии петербургского клуба в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
- Все равно рано или поздно ждешь, когда гегемония "Зенита" закончится. Может быть, в этом сезоне, но не знаю. Все ждут, что "Зенит" станет слабее, но и остальным командам надо становиться сильнее, но они не прибавляют.

Петербургский "Зенит", выигрывающий титул чемпионов России в последних пяти сезонах, является лидером турнирной таблицы текущего сезона. После 21 сыгранного матча российской Премьер-лиги "сине-бело-голубые" набрали 41 очко и опережают "Краснодар", который расположился на второй строчке, на одно очко. Призовую тройку замыкает московское "Динамо", набравшее 38 баллов. ЦСКА и "Локомотив", идущие в топ-5, имеют в своем активе на данный момент по 33 очка.

Источник: "Чемпионат"

Константин Лепехин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится