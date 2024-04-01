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Агент: у Кади не было проблем с Ивичем. Конечно, хотелось играть больше, но это футбол

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Футбольный агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса, заявил, что у его клиента не было конфликта с Ивичем.
Фото: ФК "Краснодар"
"У Кади не было проблем с Ивичем. Конечно, хотелось играть больше, но это футбол. Как оценю его игру с "Локомотивом"? Не хочу давать оценки, мне кажется, что "Краснодару" чуть не повезло, команда заслуживала победы", - цитирует Алиска Metaratings.

Напомним, что после зимней паузы "Краснодар" не одержал ни одной победы в чемпионате, а также вылетел из Кубка России от подмосковных "Химок", после чего Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера. Новым главным тренером стал Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. В текущем сезоне Кади провел за "быков" 25 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

Краснодар Кадис Мурад Мусаев Владимир Ивич
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