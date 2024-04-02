"Если будут играть в полную силу, все будет нормально. А если - как бог на душу положит - проблемы будут. Все по-прежнему зависит от "Зенита", - заявил Широков в интервью "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного матча "Зенит" имеет в своем активе 41 очко и возглавляет турнирную таблицу. Следом располагаются "Краснодар" и "Динамо", у которых, соответственно, 40 и 38 очков.
В первых трех турах весенней части сезона "Зенит" одержал всего одну победу - над "Уралом" (4:1) в 20-м туре, а также дважды сыграл вничью - со "Спартаком" (0:0) в 19-м туре и против "Крыльев Советов" (1:1) в матче 22-го тура.
Широков - о чемпионской гонке: если "Зенит" будет играть как бог на душу положит, будут проблемы. Все зависит от них
Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков высказался о битве за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
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